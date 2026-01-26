Жительница Актау Татьяна Мядзель заявила о серьёзных проблемах с обеспечением онкобольных жизненно важными препаратами. По её словам, сразу двое её близких родственников состоят на учёте в областном онкологическом диспансере, однако необходимые лекарства в медучреждении и городских аптеках отсутствуют, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

"Я достаю лекарства через знакомых из России и Турции. Это не совсем легальный путь, это время, нервы и большие деньги. Но лечение нельзя прерывать. Не у всех есть возможность искать препараты таким способом", — рассказала женщина.

Она отметила, что многие семьи вынуждены искать обходные пути, так как перебои с медикаментами ставят под угрозу здоровье пациентов.

В Управлении здравоохранения Мангистауской области подтвердили дефицит и сообщили, что в онкодиспансере Актау временно отсутствуют препараты "Бикалутамид" и "Золедроновая кислота".

По данным ведомства, нехватка возникла в конце года из-за выявления новых пациентов, что увеличило потребность в лекарствах.

"Препараты включены в план государственных закупок и уже закуплены Единым дистрибьютором на 2026 год. Поставка в онкодиспансер ожидается до конца января", — сообщили в управлении.

В СК-Фармация также подтвердили, что поставка медикаментов находится в процессе.

Ранее жители региона уже поднимали вопрос о проблемах с обеспечением онкопациентов препаратами в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи.