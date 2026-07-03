Жительница Актау заявила о тяжелых осложнениях после липосакции

Жительница Актау Камила Нуржан заявила, что после липосакции, проведенной в одной из частных клиник города, оказалась в больнице с тяжелым гнойным воспалением.

По информации Lada.kz, операция стоимостью 450 тысяч тенге была проведена после консультации в клинике, которую она нашла через социальные сети. После вмешательства ее состояние начало ухудшаться: появились боли, воспаление и гнойные выделения. Как утверждает пациентка, в клинике объясняли это обычным восстановительным периодом.

29 июня женщину экстренно госпитализировали в Мангистаускую областную многопрофильную больницу, где ей провели срочную операцию. Согласно медицинским документам, у нее диагностировали флегмону передней брюшной стенки — острое гнойное воспаление мягких тканей.

Камила Нуржан сообщила, что уже обратилась в уполномоченные органы с просьбой проверить деятельность клиники, наличие необходимых лицензий и соблюдение медицинских стандартов. Также она намерена добиваться возврата денег за операцию и привлечения виновных к ответственности в случае выявления нарушений.

На момент публикации комментарии представителей клиники и профильных государственных органов не поступили.