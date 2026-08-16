У берегов Индонезии снова произошло землетрясение
Очаг залегал на глубине 35 км.
16 Августа 2026, 00:15
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16 Августа 2026, 00:1516 Августа 2026, 00:15
172Фото: Pixabay.com
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у побережья Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 128 км к северу от города Палу (остров Сулавеси), где проживают порядка 282 тыс. человек.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Отметим, что это уже третье за сутки землетрясение на острове. Ранее сообщалось, что в Индонезии в результате двух землетрясений магнитудой 7,7 и 6,8 погибли 20 человек.
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