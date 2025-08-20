Жительница Актобе стала жертвой телефонных мошенников, оформивших на её имя кредиты в двух банках на сумму свыше четыре миллионов тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Диапазон".

Как сообщили в департаменте полиции региона, на WhatsApp женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником сотового оператора, заявил, что у неё истекает срок действия SIM-карты. Злоумышленник попросил продиктовать код из СМС, после чего мошенники получили доступ к её данным и оформили кредиты.

По данному факту ведётся следствие.

В полиции напоминают: нельзя сообщать третьим лицам секретные коды и персональные данные, поступающие по СМС или мессенджерам, даже если звонящий представляется сотрудником официальной организации.