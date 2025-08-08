Жительница Актобе стала жертвой мошенников и лишилась более 22 млн тенге
Злоумышленники представились сотрудниками антикоррупционной службы.
Жительница Актобе перевела мошенникам свыше 22 миллионов тенге, поверив в историю о проверке антикоррупционной службы, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Диапазон".
Сначала на телефон женщины поступило сообщение от лица, представившегося руководителем её компании. В нём говорилось о визите сотрудников антикоррупционной службы и предстоящем звонке от проверяющих.
Позднее с женщиной действительно связались неизвестные, которые представились сотрудниками антикоррупционной службы. Они убедили её, что её банковские счета используются мошенниками, и для предотвращения преступлений необходимо строго следовать их инструкциям.
Под диктовку злоумышленников женщина продала свою двухкомнатную квартиру, взяла несколько онлайн-кредитов, сняла с депозита 1 миллион тенге и перечислила все деньги на неизвестные счета. В результате она лишилась более 22 миллионов тенге.
