Жительница Астаны заявила об аннулировании экзамена по вождению из-за сбоя системы

Жительница Астаны заявила, что не смогла получить водительское удостоверение после успешной сдачи практического экзамена в специализированном ЦОНе из-за технического сбоя. О произошедшем она рассказала в социальных сетях.

По словам девушки, записаться на экзамен удалось с большим трудом из-за постоянных сбоев в работе системы и высокой нагрузки. В день сдачи, как утверждает астанчанка, технические неполадки также привели к тому, что экзамен начался лишь ближе к обеду.

Она рассказала, что успешно завершила экзаменационный маршрут, набрав 20 штрафных баллов, однако в конце испытания система перестала фиксировать результат. После этого, по ее словам, инструктор попросил ее сдать автомобиль назад, а система автоматически начислила 100 штрафных баллов, вследствие чего экзамен был аннулирован.

Астанчанка утверждает, что весь маршрут был записан видеорегистратором и на записи видно, что финишная линия была пройдена до возникновения технического сбоя. Однако, по ее словам, видеозапись при рассмотрении ситуации не использовалась, а пересдать практический экзамен ей предложили не ранее чем через десять дней.

Девушка также заявила, что просила предоставить записи с камер наблюдения, установленных на автодроме, однако получила ответ об отсутствии такой возможности. По ее мнению, последствия технической неисправности системы не должны ложиться на кандидатов, успешно выполнивших экзаменационные задания.

На момент публикации официальных комментариев уполномоченных органов по данной ситуации не поступало.