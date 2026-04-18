Жительница Китая завела 200 кошек в отместку соседям
Женщина не убирает за животными, из-за чего подъезд пропитан аммиачным запахом.
В Китае женщина поселила более 200 кошек в квартире, чтобы отомстить соседям, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sohu.
Жительница одного из домов в районе Чанчэн города Фошань испортила отношения с соседями, выступая против установки лифта. После чего, начиная с 2019 года, она стала заселять квартиру кошками.
По данным СМИ, женщина не убирает за животными, из-за чего подъезд пропитан аммиачным запахом, способствующим размножению бактерий и угрожающим здоровью жильцов.
Кроме того, китаянка систематически портит общественные зоны, в том числе разбрасывает мусор, рисует оскорбительные граффити на стенах и лестницах, выливает воду на людей из окна.
Коммунальщики и полиция неоднократно пытались попасть в проблемную квартиру, чтобы устранить антисанитарию, но хозяйка не реагирует на попытки установить контакт. Полиция уже начала расследование, а коммунальная служба пока собирается усилить вентиляцию здания.
