Жительница Китая завела 200 кошек в отместку соседям

В Китае женщина поселила более 200 кошек в квартире, чтобы отомстить соседям, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sohu.

Жительница одного из домов в районе Чанчэн города Фошань испортила отношения с соседями, выступая против установки лифта. После чего, начиная с 2019 года, она стала заселять квартиру кошками.

По данным СМИ, женщина не убирает за животными, из-за чего подъезд пропитан аммиачным запахом, способствующим размножению бактерий и угрожающим здоровью жильцов.

Кроме того, китаянка систематически портит общественные зоны, в том числе разбрасывает мусор, рисует оскорбительные граффити на стенах и лестницах, выливает воду на людей из окна.

Коммунальщики и полиция неоднократно пытались попасть в проблемную квартиру, чтобы устранить антисанитарию, но хозяйка не реагирует на попытки установить контакт. Полиция уже начала расследование, а коммунальная служба пока собирается усилить вентиляцию здания.