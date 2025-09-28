В Костанае суд вынес приговор женщине, обвиняемой в убийстве своего сожителя. За совершённое преступление её приговорили к 8,5 года лишения свободы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Alau.kz.

Как развивались события

По данным следствия, 1 марта пара гражданских супругов провела вечер в одном из развлекательных заведений города, где они употребляли алкоголь. Позже они вернулись домой — в квартиру в микрорайоне "Аэропорт".

В ночь на 2 марта между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил женщину по голове. После этого он направился на кухню, а женщина последовала за ним, взяла нож и нанесла три удара — два из них пришлись в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

Подсудимая была обвинена в умышленном убийстве. Защита настаивала на переквалификации дела на превышение пределов необходимой обороны, утверждая, что у женщины не было намерения лишать сожителя жизни.

Суд, однако, усмотрел наличие умысла, но при вынесении приговора учёл противоправное поведение погибшего, а также наличие у подсудимой малолетнего ребёнка. В итоге ей назначили наказание в виде 8,5 года колонии вместо 10 лет, которые требовало гособвинение.

Приговор пока не вступил в законную силу.