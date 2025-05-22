С начала 2025 года более 850 тысяч казахстанцев получили государственные пособия, предназначенные для многодетных семей и награжденных матерей. Общая сумма выплат составила 201,9 млрд тенге, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, передает BAQ.KZ.

Пособия многодетным семьям были выплачены 611,5 тыс. получателей на сумму 176 млрд тенге.

Пособия награжденным матерям — 242 тыс. женщин на сумму 25,9 млрд тенге.

Только в апреле пособия получили более 860 тыс. человек, а сумма выплат за месяц составила 51 млрд тенге.

Кто может претендовать на выплаты?

Многодетные семьи — имеющие 4 и более несовершеннолетних детей или студентов до 23 лет, вне зависимости от дохода.

Награжденные матери — обладательницы подвесок "Алтын алқа", "Күміс алқа", звания "Мать-героиня" или орденов "Материнская слава".

Размер пособий в 2025 году:

Многодетные семьи:

4 детей – 63 030 тенге;

5 детей – 78 798 тенге;

6 детей – 94 565 тенге;

7 детей – 110 332 тенге;

8 и более – по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Награжденные матери:

"Күміс алқа" – 25 165 тенге;

"Алтын алқа" и другие – 29 097 тенге.

С 1 января 2025 года размеры всех социальных пособий для семей с детьми были повышены на 6,5%.

Ранее сообщалось, что почти 300 млрд тенге выплачено казахстанцам на пособия по рождению и уходу за ребенком.