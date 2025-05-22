202 млрд тенге выплачено многодетным семьям и матерям-героиням в Казахстане
Почти 202 млрд тенге получили многодетные семьи и награжденные матери с начала 2025 года.
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С начала 2025 года более 850 тысяч казахстанцев получили государственные пособия, предназначенные для многодетных семей и награжденных матерей. Общая сумма выплат составила 201,9 млрд тенге, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, передает BAQ.KZ.
Пособия многодетным семьям были выплачены 611,5 тыс. получателей на сумму 176 млрд тенге.
Пособия награжденным матерям — 242 тыс. женщин на сумму 25,9 млрд тенге.
Только в апреле пособия получили более 860 тыс. человек, а сумма выплат за месяц составила 51 млрд тенге.
Кто может претендовать на выплаты?
Многодетные семьи — имеющие 4 и более несовершеннолетних детей или студентов до 23 лет, вне зависимости от дохода.
Награжденные матери — обладательницы подвесок "Алтын алқа", "Күміс алқа", звания "Мать-героиня" или орденов "Материнская слава".
Размер пособий в 2025 году:
Многодетные семьи:
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4 детей – 63 030 тенге;
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5 детей – 78 798 тенге;
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6 детей – 94 565 тенге;
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7 детей – 110 332 тенге;
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8 и более – по 15 728 тенге на каждого ребенка.
Награжденные матери:
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"Күміс алқа" – 25 165 тенге;
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"Алтын алқа" и другие – 29 097 тенге.
С 1 января 2025 года размеры всех социальных пособий для семей с детьми были повышены на 6,5%.
Ранее сообщалось, что почти 300 млрд тенге выплачено казахстанцам на пособия по рождению и уходу за ребенком.
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