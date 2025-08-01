Жительница Семея избила мужа кочергой и получила условный срок
Поводом для конфликта стал алкоголь.
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В Семее 36-летняя женщина получила условный срок за избиение супруга кочергой во время застолья в честь годовщины совместной жизни, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным МВД РК, супружеская пара отмечала 16-летие совместной жизни. Во время застолья, сопровождавшегося употреблением алкоголя, между супругами вспыхнул словесный конфликт. В разгар ссоры 36-летняя женщина схватила кочергу и несколько раз ударила мужа по голове и телу.
Мужчина был госпитализирован с травмами. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Суд приговорил женщину к трём годам лишения свободы. Однако, учитывая наличие на иждивении двух малолетних детей, суд принял решение заменить наказание на условное.
Осуждённая поставлена на учёт в службу пробации Затонского района. По словам начальника службы Ерлана Кыдырманова, женщине разъяснены условия отбывания наказания и оказана помощь в трудоустройстве, она устроена на работу в местное частное предприятие.
Сама осуждённая заявила, что раскаивается в содеянном:
"Очень жалею о своем поступке. Тогда я не осознавала, что могу лишиться свободы и надолго разлучиться с детьми. Сейчас мы с мужем помирились и решили, что все праздники будем отмечать в кругу семьи — без алкоголя", - рассказала она.
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