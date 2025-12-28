В Семее сотрудники полиции совместно со специалистами оказали помощь редкому пеликану, занесённому в Красную книгу, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Департамент полиции области Абай.

О необычной находке сообщила жительница города, которая обратилась к журналисту Милане Гузеевой. Информация была оперативно передана в пресс-службу полиции региона.

Сотрудники природоохранной полиции незамедлительно выехали на место и организовали взаимодействие со специалистами биологического центра. Птицу аккуратно передали профессионалам для осмотра и дальнейшего ухода.

По прибытии пеликан был обследован, помещён в тёплый вольер и обеспечен необходимыми условиями для восстановления. Сейчас он находится под наблюдением специалистов.

В Департаменте полиции области Абай напомнили, что при обнаружении диких животных и птиц, особенно редких видов, не следует предпринимать самостоятельные действия по их перевозке. Своевременное обращение к специалистам или в полицию значительно повышает шансы на спасение животных.