  • Жительница Семея заплатит штраф за ложную информацию о погибших при пожаре

Женщину привлекли к суду.

4 Апреля 2026, 15:31
3 марта 2026 года в городе Семей произошел пожар в детском развлекательном центре «Balapark». Благодаря оперативности специальных служб обошлось без жертв, передает BAQ.KZ.

Однако, жительница города, в одном из городских пабликов в «Instagram», разместила информацию о гибели при пожаре 18 человек.
 
Распространение подобной ложной информации вызвало обеспокоенность среди населения и могло повлечь нарушение общественного порядка.
 
Личность жительницы была оперативно установлена и в отношении нее возбуждено административное производство.
 
В ходе судебного заседания правонарушительница признала вину. 
 
Постановлением суда от 18 марта 2026 года она привлечена по ч.3 ст.456-2 КоАП за размещение, распространение ложной информации к штрафу в размере 86 500 тенге.
 
Постановление суда не вступило в законную силу. 
 
Прокуратура области Абай предупреждает, что распространение недостоверной информации, особенно в условиях чрезвычайных происшествий, недопустимо и влечет установленную законом ответственность.
 

