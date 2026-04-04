3 марта 2026 года в городе Семей произошел пожар в детском развлекательном центре «Balapark». Благодаря оперативности специальных служб обошлось без жертв, передает BAQ.KZ.

Однако, жительница города, в одном из городских пабликов в «Instagram», разместила информацию о гибели при пожаре 18 человек.



Распространение подобной ложной информации вызвало обеспокоенность среди населения и могло повлечь нарушение общественного порядка.



Личность жительницы была оперативно установлена и в отношении нее возбуждено административное производство.



В ходе судебного заседания правонарушительница признала вину.



Постановлением суда от 18 марта 2026 года она привлечена по ч.3 ст.456-2 КоАП за размещение, распространение ложной информации к штрафу в размере 86 500 тенге.



Постановление суда не вступило в законную силу.



Прокуратура области Абай предупреждает, что распространение недостоверной информации, особенно в условиях чрезвычайных происшествий, недопустимо и влечет установленную законом ответственность.

