В Шымкенте начато расследование по факту незаконного получения социальных выплат на 217 млн тенге, передает BAQ.KZ.

В ходе проверки установлено, что женщина с помощью ключей ЭЦП индивидуальных предпринимателей фиктивно трудоустраивала беременных женщин на предприятиях, после чего незаконно оформляла социальные выплаты и тратила средства на собственные нужды.

В результате действий женщины государству причинён ущерб в размере 217 миллионов тенге.

По данному факту начато досудебное расследование в соответствии с ч.4 ст.190 УК РК, которое проводится Департаментом экономических расследований по городу Шымкент.

В настоящее время следственные органы продолжают действия, направленные на полное выяснение обстоятельств дела.