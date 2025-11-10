Жительница Шымкента присвоила 217 млн тенге через фиктивные соцвыплаты
В Шымкенте начато расследование по факту незаконного получения социальных выплат на 217 млн тенге, передает BAQ.KZ.
В ходе проверки установлено, что женщина с помощью ключей ЭЦП индивидуальных предпринимателей фиктивно трудоустраивала беременных женщин на предприятиях, после чего незаконно оформляла социальные выплаты и тратила средства на собственные нужды.
В результате действий женщины государству причинён ущерб в размере 217 миллионов тенге.
По данному факту начато досудебное расследование в соответствии с ч.4 ст.190 УК РК, которое проводится Департаментом экономических расследований по городу Шымкент.
В настоящее время следственные органы продолжают действия, направленные на полное выяснение обстоятельств дела.
