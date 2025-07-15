Скандальный случай произошёл в детском лагере "Арасан Машат" в Туркестанской области: 9-летнего мальчика из Шымкента избили до перелома носа. Сначала полиция отказалась возбуждать уголовное дело, но после огласки заявила о начале расследования, передает BAQ.KZ.

По словам матери ребёнка, которая воспитывает детей одна, инцидент произошёл 11 июля. Её сын Шахрух был избит ночью — лицо покрыто синяками, диагностирован перелом носа. Воспитатели попытались скрыть случившееся, сообщив, что мальчик якобы "упал с двухъярусной кровати".

Также женщина рассказала, что капитан местной полицейской службы сообщил, что дело закрыто и никто не будет разбираться в том, кто избил ее малолетнего сына.

После общественного резонанса пресс-служба ДП Туркестанской области сообщила в ответ на запрос редакции, что уголовное дело всё же возбуждено.

"Назначена экспертиза, изучаются доводы сторон. Проводится служебная проверка в отношении полицейских. Будет рассмотрен вопрос об ответственности администрации лагеря", — говорится в официальном ответе.

Сейчас семья ребёнка надеется на объективное расследование и наказание виновных.