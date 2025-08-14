В областном перинатальном центре № 1 Туркестанской области 43-летняя жительница Шардаринского района Орынкуль Нурабаева родила тройню, став матерью 11 детей, передает BAQ.KZ.

Три новорожденных мальчика появились на свет с весом 2265, 2455 и 2405 граммов. Как и большинство троен, малыши родились преждевременно и находились под строгим наблюдением медиков. Сегодня мать и дети выписаны в удовлетворительном состоянии.

По данным областного управления здравоохранения, только за первые шесть месяцев 2025 года в регионе родилось 22 638 детей. В области работают 22 роддома, 319 акушеров-гинекологов и более сотни неонатологов и реаниматологов.

В рамках программы "Аңсаған сәби" в 2025 году выделено 640 квот на процедуру ЭКО, из которых уже освоено 70 %. Для повышения качества медицинской помощи регулярно проводятся мастер-классы и курсы повышения квалификации с участием зарубежных специалистов.

С начала года в перинатальном центре № 1 появилось на свет 4050 детей, включая 72 пары близнецов. Этот показатель превысил прошлогодний на 271 новорожденного.

Власти региона заверили, что продолжат работу по развитию медицинской инфраструктуры и оснащению роддомов современным оборудованием.