Жезказганский городской суд признал местную жительницу виновной в организации финансовой пирамиды, в результате деятельности которой пострадали 22 человека, передает BAQ.KZ.

Общая сумма ущерба составила 27 миллионов тенге.

С марта по декабрь 2024 года женщина активно вовлекала граждан в схему под видом инвестиций в электронную валюту с последующим получением бонусов и дохода. Подсудимая арендовала офис, где проводила встречи с потенциальными "инвесторами", регистрировала новых участников, создавала им аккаунты и распространяла агитационные материалы через мессенджер Telegram.

Следствием установлено, что вся деятельность была построена по классической пирамида́льной схеме: средства новых участников использовались для выплат тем, кто вступил ранее. Однако реальной инвестиционной или финансовой деятельности компания не вела, а обещанные доходы оказались фикцией.

Суд признал женщину виновной в нарушении закона и приговорил к 5 годам лишения свободы. При этом приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.