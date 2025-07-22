Жительница Жезказгана обманула 22 человека на 27 млн тенге
Псевдоинвестиции и обещания.
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Жезказганский городской суд признал местную жительницу виновной в организации финансовой пирамиды, в результате деятельности которой пострадали 22 человека, передает BAQ.KZ.
Общая сумма ущерба составила 27 миллионов тенге.
С марта по декабрь 2024 года женщина активно вовлекала граждан в схему под видом инвестиций в электронную валюту с последующим получением бонусов и дохода. Подсудимая арендовала офис, где проводила встречи с потенциальными "инвесторами", регистрировала новых участников, создавала им аккаунты и распространяла агитационные материалы через мессенджер Telegram.
Следствием установлено, что вся деятельность была построена по классической пирамида́льной схеме: средства новых участников использовались для выплат тем, кто вступил ранее. Однако реальной инвестиционной или финансовой деятельности компания не вела, а обещанные доходы оказались фикцией.
Суд признал женщину виновной в нарушении закона и приговорил к 5 годам лишения свободы. При этом приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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