В западно-Казахстанской области женщина выиграла суд и получила компенсацию за поврежденный кондиционер, на который с крыши упал снег, передает BAQ.KZ.

В суде было доказано, что упавшая снежная масса была образована из-за несвоевременной очистки крыши здания от снега и льда.

Ответчиком по делу выступал индивидуальный предприниматель, являющийся собственником управляющей компании указанного дома.

Истец требовала возместить 657 990 тенге за поврежденный кондиционер и 100 тысяч тенге судебных расходов в виде государственной пошлины.