Жительница ЗКО отсудила компенсацию за повреждённый снегом кондиционер
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В западно-Казахстанской области женщина выиграла суд и получила компенсацию за поврежденный кондиционер, на который с крыши упал снег, передает BAQ.KZ.
В суде было доказано, что упавшая снежная масса была образована из-за несвоевременной очистки крыши здания от снега и льда.
Ответчиком по делу выступал индивидуальный предприниматель, являющийся собственником управляющей компании указанного дома.
Истец требовала возместить 657 990 тенге за поврежденный кондиционер и 100 тысяч тенге судебных расходов в виде государственной пошлины.
– Суд исковые требования истца о возмещении причинного ущерба удовлетворил частично. С ответчика в пользу истца взысканы: сумма ущерба в размере 581 тысячи тенге, расходы на оценку и технический осмотр в сумме 62 тысячи тенге, возврат государственной пошлины в размере 5810 тенге. Решение суда в законную силу не вступило, – говорится в сообщении суда ЗКО.
Самое читаемое
- Цех по переработке верблюжьего молока запустят в Мангистауской области
- Стало известно, какая пенсия будет у казахстанцев в 2030 году
- До 4 баллов: где сильнее всего ощутилось землетрясение в Алматинской области
- Экономика Казахстана выросла до 159,6 трлн тенге: опубликованы новые данные
- «Перенесли как вещь»: пассажирка пожаловалась на рейс Астана-Алматы