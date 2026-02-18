  • Главная
Фото: BAQ.KZ – архив

В западно-Казахстанской области женщина выиграла суд и получила компенсацию за поврежденный кондиционер, на который с крыши упал снег, передает BAQ.KZ.

В суде было доказано, что упавшая снежная масса была образована из-за несвоевременной очистки крыши здания от снега и льда.

Ответчиком по делу выступал индивидуальный предприниматель, являющийся собственником управляющей компании указанного дома.

Истец требовала возместить 657 990 тенге за поврежденный кондиционер и 100 тысяч тенге судебных расходов в виде государственной пошлины.

– Суд исковые требования истца о возмещении причинного ущерба удовлетворил частично. С ответчика в пользу истца взысканы: сумма ущерба в размере 581 тысячи тенге, расходы на оценку и технический осмотр в сумме 62 тысячи тенге, возврат государственной пошлины в размере 5810 тенге. Решение суда в законную силу не вступило, – говорится в сообщении суда ЗКО.

