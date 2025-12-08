Летом 2025 года жительница Костаная оплатила 1,2 млн тенге за дерматокосметологические услуги, но не получила обещанного эффекта. Когда салон проигнорировал её претензию, женщина обратилась в Департамент торговли и защиты прав потребителей, передает BAQ.KZ.

Проверка выявила, что салон не ответил на претензию и проводил медицинские процедуры без лицензии. Предприятие было привлечено к административной ответственности, а суд обязал вернуть клиентке всю сумму.

"Этот случай ещё раз показывает: предприниматель обязан соблюдать закон, а потребитель имеет право на качественную и безопасную услугу. Департамент последовательно защищает права жителей области", — отметил и.о. руководителя Департамента К. Акижанов.

С начала 2025 года Департамент Костанайской области обработал 1 452 обращения граждан, возместив потребителям более 62,7 млн тенге. В ходе 73 проверок 16 предпринимателей получили предупреждения, 44 оштрафованы на 1,397 млн тенге.