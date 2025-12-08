Жительнице Костаная вернули 1,2 млн тенге после услуг нелицензированного салона
Летом 2025 года жительница Костаная оплатила 1,2 млн тенге за дерматокосметологические услуги, но не получила обещанного эффекта. Когда салон проигнорировал её претензию, женщина обратилась в Департамент торговли и защиты прав потребителей, передает BAQ.KZ.
Проверка выявила, что салон не ответил на претензию и проводил медицинские процедуры без лицензии. Предприятие было привлечено к административной ответственности, а суд обязал вернуть клиентке всю сумму.
"Этот случай ещё раз показывает: предприниматель обязан соблюдать закон, а потребитель имеет право на качественную и безопасную услугу. Департамент последовательно защищает права жителей области", — отметил и.о. руководителя Департамента К. Акижанов.
С начала 2025 года Департамент Костанайской области обработал 1 452 обращения граждан, возместив потребителям более 62,7 млн тенге. В ходе 73 проверок 16 предпринимателей получили предупреждения, 44 оштрафованы на 1,397 млн тенге.
