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Жительницу Акмолинской области будут судить за оскорбление полицейских

10 Июля 2026, 07:38
АВТОР
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Polisia.kz 10 Июля 2026, 07:38
10 Июля 2026, 07:38
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Фото: Polisia.kz

В Акмолинской области возбудили уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Астраханского района, которая публично оскорбила сотрудников полиции. Инцидент произошел вечером 6 июля на центральной площади села Жалтыр. Участковый инспектор обратил внимание на женщину с явными признаками алкогольного опьянения.

Позже медицинское освидетельствование подтвердило, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Во время пресечения нарушения общественного порядка сельчанка, используя нецензурную брань, оскорбила полицейских, находившихся при исполнении служебных обязанностей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В полиции напомнили, что за оскорбление представителей власти, неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и оказание им сопротивления предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.

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