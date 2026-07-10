Жительницу Акмолинской области будут судить за оскорбление полицейских

В Акмолинской области возбудили уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Астраханского района, которая публично оскорбила сотрудников полиции. Инцидент произошел вечером 6 июля на центральной площади села Жалтыр. Участковый инспектор обратил внимание на женщину с явными признаками алкогольного опьянения.

Позже медицинское освидетельствование подтвердило, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Во время пресечения нарушения общественного порядка сельчанка, используя нецензурную брань, оскорбила полицейских, находившихся при исполнении служебных обязанностей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В полиции напомнили, что за оскорбление представителей власти, неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и оказание им сопротивления предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.