Жительницу Алматы привлекли к ответственности за фейк о бюллетенях
В ее сообщениях в соцсетях утверждалось, что на референдуме якобы раздают заранее заполненные бюллетени.
В Алматы выявили факт распространения недостоверной информации о бюллетенях для голосования. Публикацию обнаружили сотрудники Департамента полиции города Алматы в ходе мониторинга социальных сетей, передает BAQ.KZ.
В сообщении утверждалось, что на референдуме якобы раздают заранее заполненные бюллетени. Однако проведённая проверка показала, что распространяемые материалы не имеют отношения к процедуре голосования.
Как уточнили в полиции, на самом деле речь шла о раздаточных материалах — памятках и информационных брошюрах.
В ведомстве сообщили, что автор публикации признала факт распространения недостоверной информации. За это она была привлечена к административной ответственности в соответствии с законодательством Казахстана. Публикация с ложными сведениями была удалена.
В полиции также призвали граждан доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию. Отмечается, что за распространение заведомо ложных сведений законодательством предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
