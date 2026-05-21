Жительницу Астаны лишили родительских прав после дела о продаже младенца

Суд в Астане лишил 19-летнюю местную жительницу родительских прав спустя год после вынесения приговора по делу о торговле несовершеннолетним. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, девушка через посредников передала своего новорождённого ребёнка супружеской паре. Следствие установило, что сделка была оформлена как фиктивный договор суррогатного материнства, заключённый на восьмом месяце беременности. За передачу младенца предусматривалось денежное вознаграждение.

В мае 2025 года суд признал женщину и посредников виновными по статье «Торговля несовершеннолетними». Им назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы условно с пробационным контролем.

Позже специализированный дом ребёнка подал иск о лишении женщины родительских прав. Суд удовлетворил заявление. В настоящее время ребёнок находится под государственной защитой в специализированном учреждении.