Жительницу Астаны оштрафовали за макияж на мемориале
В Астане женщина устроила бьюти-акцию у памятника Голодомора.
Сегодня, 18:32
48Фото: pixnio.com
В столице Казахстана 36-летняя женщина привлечена к ответственности за неуважение к исторической памяти — она нанесла косметику на поверхность памятника жертвам Голодомора, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошёл на территории мемориального комплекса в Астане. Очевидцы сообщили в полицию о противоправных действиях: неизвестная женщина публично наносила макияж на элементы монумента. Нарушительницу оперативно задержали и доставили в ближайший отдел полиции.
Как выяснилось, она — жительница столицы, 36 лет. По решению суда, за содеянное её привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
