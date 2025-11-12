Специализированный суд по административным правонарушениям города Петропавловска рассмотрел дело в отношении местной жительницы, проявившей неуважение к медицинскому работнику при исполнении им служебных обязанностей, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как установил суд, 10 октября 2025 года фельдшер 1-й городской поликлиники, выполняя поквартирный обход пациентов, прибыла по адресу проживания женщины, состоявшей на медицинском учете. В ходе визита медицинский работник столкнулся с агрессивным поведением пациентки: в присутствии посторонних лиц она выражалась в адрес фельдшера нецензурной бранью и пыталась вытеснить её с лестничной площадки.

В судебном заседании правонарушительница признала свою вину. Суд квалифицировал её действия по части 2 статьи 80-1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан — проявление неуважения к медицинскому или социальному работнику при исполнении служебных обязанностей.

При вынесении постановления суд учёл возраст женщины и невозможность применения административного ареста. В результате ей был назначен административный штраф в размере 82 572 тенге с правом уменьшения суммы на 30% при оперативной оплате.

Постановление суда вступило в законную силу.