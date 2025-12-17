Межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента вынес приговор по делу о мошенничестве, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Уголовное дело было рассмотрено в отношении гражданки А., обвиняемой по пункту 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Судом установлено, что в январе 2025 года А. через свою страницу в социальной сети Instagram размещала ложную рекламу, обещая инвесторам увеличение вложенных средств за счёт участия в тендерах. Полученные денежные средства она фактически использовала для участия в азартных играх. В результате противоправных действий потерпевшим был причинён имущественный ущерб на общую сумму 35 419 000 тенге.

Вина подсудимой подтверждена собранными по уголовному делу документами. В ходе судебного разбирательства прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы. Потерпевшие оставили вопрос о мере наказания на усмотрение суда. Подсудимая полностью признала вину, искренне раскаялась и ходатайствовала о назначении менее строгого наказания.

При определении меры ответственности суд учёл смягчающие обстоятельства, включая полное признание вины, раскаяние и наличие на иждивении несовершеннолетних детей. В качестве отягчающего обстоятельства был признан рецидив преступлений.

Суд признал А. виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев. С применением Закона об амнистии окончательный срок был сокращён на одну треть и составил четыре года лишения свободы. В связи с тем, что у подсудимой на иждивении находятся четверо детей, не достигших 14-летнего возраста, исполнение наказания отложено сроком на пять лет.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме. Приговор суда вступил в законную силу.