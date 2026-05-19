Жительницу Шымкента осудили за жестокое обращение с детьми

Суд Шымкента вынес приговор местной жительнице по делу о жестоком обращении с несовершеннолетними детьми. Женщину приговорили к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы.

По данным суда, подсудимая систематически применяла насилие в отношении своих детей — 8-летнего сына и 10-летней дочери. Следствие установило, что женщина использовала жестокие методы наказания, причиняя детям физические и психологические страдания.

Также в материалах дела говорится, что мать заставляла детей прыгать в холодную воду и применяла к ним другие формы насилия. После произошедшего дети были изъяты из семьи и переданы под государственную опеку.

Суд признал женщину виновной в истязании несовершеннолетних и совершении насильственных действий с особой жестокостью. Кроме того, её ограничили в родительских правах.

Осуждённая не согласилась с приговором. По информации Otyrar, женщина заявила, что в момент произошедшего не контролировала свои действия, а также рассказала о длительном психологическом давлении со стороны родственников и супруга.

Родственники осуждённой сообщили о намерении обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.