Жительницу Туркестанской области осудили за убийство новорождённого ребёнка

Сайрамский районный суд Туркестанской области рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве новорождённого ребёнка. Суд назначил ей два года ограничения свободы, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как установил суд, в апреле 2025 года женщина забеременела, однако скрывала беременность от родственников, не вставала на медицинский учёт и не проходила обследование.

В декабре 2025 года, находясь дома в Сайрамском районе, она родила живого ребёнка. После родов женщина оставила новорождённого в выгребной яме уличного туалета и не предприняла действий для спасения его жизни.

По материалам дела, пытаясь скрыть факт рождения ребёнка, она засыпала яму песком, смешанным с камнями и землёй. Суд квалифицировал её действия по части 2 статьи 100 УК РК - убийство матерью новорождённого ребёнка.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала предъявленное обвинение. Прокурор просил назначить ей наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Приговором Сайрамского районного суда от 20 мая 2026 года женщину признали виновной и назначили два года ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.