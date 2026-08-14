Жительницу Туркестанской области осудили за убийство новорождённого ребёнка
Суд назначил ей два года ограничения свободы, приговор уже вступил в законную силу.
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Сайрамский районный суд Туркестанской области рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве новорождённого ребёнка. Суд назначил ей два года ограничения свободы, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Как установил суд, в апреле 2025 года женщина забеременела, однако скрывала беременность от родственников, не вставала на медицинский учёт и не проходила обследование.
В декабре 2025 года, находясь дома в Сайрамском районе, она родила живого ребёнка. После родов женщина оставила новорождённого в выгребной яме уличного туалета и не предприняла действий для спасения его жизни.
По материалам дела, пытаясь скрыть факт рождения ребёнка, она засыпала яму песком, смешанным с камнями и землёй. Суд квалифицировал её действия по части 2 статьи 100 УК РК - убийство матерью новорождённого ребёнка.
В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала предъявленное обвинение. Прокурор просил назначить ей наказание в виде двух лет ограничения свободы.
Приговором Сайрамского районного суда от 20 мая 2026 года женщину признали виновной и назначили два года ограничения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
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