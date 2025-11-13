Жительницу Жанаозена оштрафовали за нецензурную брань в здании суда
Женщина, находясь в помещении суда, громко кричала и выражалась нецензурно.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Жанаозене женщину привлекли к административной ответственности за использование нецензурной брани в здании городского суда, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Инцидент произошёл 29 октября 2025 года. Гражданка Т., находясь в помещении суда, громко кричала, выражалась нецензурно и не подчинилась требованию судебного пристава соблюдать тишину, чем нарушила общественный порядок.
На судебном заседании женщина признала свою вину, пояснив, что действовала в состоянии раздражения и принесла извинения.
"Факт правонарушения подтверждён протоколом, а также показаниями свидетелей", — отмечается в сообщении суда.
По итогам рассмотрения дела по части 1 статьи 434 КоАП РК ("Мелкое хулиганство") женщину признали виновной и назначили штраф в размере 55 048 тенге.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Ранее аналогичный случай произошёл в Актау, где жительницу также оштрафовали за нецензурные выражения в общественном месте.