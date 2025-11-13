  • 13 Ноября, 03:18

Жительницу Жанаозена оштрафовали за нецензурную брань в здании суда

Женщина, находясь в помещении суда, громко кричала и выражалась нецензурно.

Фото: Pixabay.com

В Жанаозене женщину привлекли к административной ответственности за использование нецензурной брани в здании городского суда, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Инцидент произошёл 29 октября 2025 года. Гражданка Т., находясь в помещении суда, громко кричала, выражалась нецензурно и не подчинилась требованию судебного пристава соблюдать тишину, чем нарушила общественный порядок.

На судебном заседании женщина признала свою вину, пояснив, что действовала в состоянии раздражения и принесла извинения.

"Факт правонарушения подтверждён протоколом, а также показаниями свидетелей", — отмечается в сообщении суда.

По итогам рассмотрения дела по части 1 статьи 434 КоАП РК ("Мелкое хулиганство") женщину признали виновной и назначили штраф в размере 55 048 тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее аналогичный случай произошёл в Актау, где жительницу также оштрафовали за нецензурные выражения в общественном месте.

