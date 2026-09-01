Жителя Алматы наказали за недостоверную информацию о призыве в армию
После его публикации в социальных сетях была проведена проверка с участием компетентных органов.
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Житель Алматы был привлечен к административной ответственности за распространение в социальных сетях недостоверной информации о порядке призыва на воинскую службу.
Как сообщается, 17 июля мужчина разместил в Facebook видеозапись, в которой утверждалось, что граждан могут призвать на воинскую службу независимо от наличия у них заболеваний.
После публикации была проведена проверка с участием компетентных органов. По ее итогам сведения, распространенные автором, признали не соответствующими действительности.
15 августа 2026 года в отношении автора публикации приняли соответствующие меры в рамках законодательства Республики Казахстан.
При этом отмечается, что вопрос о годности гражданина к воинской службе решается по результатам медицинского освидетельствования с учетом состояния его здоровья и установленных требований.
Таким образом, утверждения о возможности призыва без учета состояния здоровья не соответствуют действующему порядку.
Гражданам рекомендуют получать информацию о призыве, медицинском освидетельствовании и прохождении воинской службы только из официальных источников.
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