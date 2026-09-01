Жителя Алматы наказали за недостоверную информацию о призыве в армию

Житель Алматы был привлечен к административной ответственности за распространение в социальных сетях недостоверной информации о порядке призыва на воинскую службу.

Как сообщается, 17 июля мужчина разместил в Facebook видеозапись, в которой утверждалось, что граждан могут призвать на воинскую службу независимо от наличия у них заболеваний.

После публикации была проведена проверка с участием компетентных органов. По ее итогам сведения, распространенные автором, признали не соответствующими действительности.

15 августа 2026 года в отношении автора публикации приняли соответствующие меры в рамках законодательства Республики Казахстан.

При этом отмечается, что вопрос о годности гражданина к воинской службе решается по результатам медицинского освидетельствования с учетом состояния его здоровья и установленных требований.

Таким образом, утверждения о возможности призыва без учета состояния здоровья не соответствуют действующему порядку.

Гражданам рекомендуют получать информацию о призыве, медицинском освидетельствовании и прохождении воинской службы только из официальных источников.