Жителя Астаны привлекли к ответственности за купание в реке Есиль
Спасатели предотвратили трагедию на воде.
Сегодня 2026, 08:09
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Сегодня 2026, 08:09Сегодня 2026, 08:09
210Фото: Pixabay.com
Во время патрулирования акватории реки Есиль столичные спасатели обнаружили мужчину, оказавшегося в опасной ситуации на воде.
Спасатели МЧС на скоростном спасательном катере преодолели около 5 километров всего за 3 минуты и с помощью спасательного круга спасли гражданина из воды, доставив его на берег.
Спасённый мужчина 1992 года рождения был передан сотрудникам полиции. В отношении него будут приняты меры административного воздействия в соответствии со статьёй 412 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде, не купаться в неустановленных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и отдыхать только на оборудованных пляжах.
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