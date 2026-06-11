Жителя Астаны привлекли к ответственности за купание в реке Есиль

Во время патрулирования акватории реки Есиль столичные спасатели обнаружили мужчину, оказавшегося в опасной ситуации на воде.

Спасатели МЧС на скоростном спасательном катере преодолели около 5 километров всего за 3 минуты и с помощью спасательного круга спасли гражданина из воды, доставив его на берег.

Спасённый мужчина 1992 года рождения был передан сотрудникам полиции. В отношении него будут приняты меры административного воздействия в соответствии со статьёй 412 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде, не купаться в неустановленных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и отдыхать только на оборудованных пляжах.