Житель Тупкараганского района Мангистауской области при устройстве на работу предоставил поддельный диплом о высшем образовании. Подлог был выявлен спустя два года во время проверки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Как следует из материалов дела, на скамье подсудимых оказался 26-летний житель села Саин Шапагатов. Его обвинили в использовании заведомо подложного документа по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса Казахстана.

При трудоустройстве на военную службу мужчина предоставил копию диплома Казахской академии спорта и туризма от 30 июня 2022 года по специальности «физическая культура и спорт» и указал в анкете, что окончил это учебное заведение.

Проверка, проведённая 2 декабря 2025 года, установила, что диплом является поддельным. По информации академии, документ на имя гражданина не выдавался. Экспертиза показала, что диплом был изготовлен с использованием лазерного принтера и плоской печати, а бланк не соответствует оригинальному образцу. Кроме того, оттиски печатей на дипломе и приложении выполнены разными клише.

Подсудимый полностью признал вину, что суд учёл как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Актауский городской суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 86 500 тенге. Также с него взыскано 19 660 тенге в Фонд компенсации потерпевшим.