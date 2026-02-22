Жителя Мангистау оштрафовали за использование поддельного диплома
Актауский городской суд назначил мужчине штраф в размере 86 500 тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Житель Тупкараганского района Мангистауской области при устройстве на работу предоставил поддельный диплом о высшем образовании. Подлог был выявлен спустя два года во время проверки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Как следует из материалов дела, на скамье подсудимых оказался 26-летний житель села Саин Шапагатов. Его обвинили в использовании заведомо подложного документа по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса Казахстана.
При трудоустройстве на военную службу мужчина предоставил копию диплома Казахской академии спорта и туризма от 30 июня 2022 года по специальности «физическая культура и спорт» и указал в анкете, что окончил это учебное заведение.
Проверка, проведённая 2 декабря 2025 года, установила, что диплом является поддельным. По информации академии, документ на имя гражданина не выдавался. Экспертиза показала, что диплом был изготовлен с использованием лазерного принтера и плоской печати, а бланк не соответствует оригинальному образцу. Кроме того, оттиски печатей на дипломе и приложении выполнены разными клише.
Подсудимый полностью признал вину, что суд учёл как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
Актауский городской суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 86 500 тенге. Также с него взыскано 19 660 тенге в Фонд компенсации потерпевшим.
Самое читаемое
- Уроженка Караганды покорила судей проекта "Голос"
- Жителя Шымкента оштрафовали за выброс строительного мусора
- В Шымкенте внедряют новый механизм противодействия интернет-мошенничества
- Животному миру Жамбылской области нанесен ущерб в 65 млн тенге за последние 3 года
- Ерлан Карин: Новая Конституция закрепляет баланс в обществе и задаёт новые приоритеты развития