Жителя Мангистау приговорили к ограничению свободы за долг по алиментам

Мужчина из Мангистауской области получил один год ограничения свободы за уклонение от уплаты алиментов на содержание двоих детей. Размер задолженности превысил 3,7 млн тенге.

По информации Lada.kz, специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области установил, что ранее с мужчины по судебному приказу взыскали алименты в пользу бывшей супруги на содержание двух несовершеннолетних детей. Выплаты должны были составлять одну треть ежемесячного заработка и (или) иного дохода.

Однако мужчина длительное время не исполнял свои обязательства. По состоянию на 31 декабря 2025 года сумма задолженности составила 3 719 580,32 тенге.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Он заявил, что намерен погасить долг, однако в настоящее время не имеет возможности выплатить всю сумму сразу.

Суд признал смягчающими обстоятельствами полное признание вины и искреннее раскаяние мужчины. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В результате житель Мангистау признан виновным по статье 139 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.