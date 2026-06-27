Жителя Мангистауской области приговорили к году тюрьмы за повторное "пьяное" вождение

В Мангистауской области суд вынес приговор местному жителю, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на действовавший запрет на управление транспортными средствами.

Как сообщили в прокуратуре Мангистауского района, в марте текущего года мужчина был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Тогда суд назначил ему 15 суток административного ареста и лишил водительских прав сроком на семь лет.

Однако уже в конце мая мужчина вновь был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на действующее судебное решение о лишении права управления транспортными средствами.

По данному факту было начато досудебное расследование.

Приговором Мангистауского районного суда подсудимый признан виновным по статье 346 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.