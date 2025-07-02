В Жарминском районном суде области Абай завершилось уголовное дело по факту дачи заведомо ложных показаний, передает BAQ.KZ. Суд признал Т., местного жителя, виновным в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 420 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Т., выступая свидетелем по уголовному делу о незаконной охоте, будучи предупреждённым об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, умышленно предоставил неправдивую информацию. Его действия были направлены на помощь знакомому, который мог избежать уголовной ответственности. На этапе досудебного расследования в полиции Жарминского района Т. подтвердил свои ложные показания, которые впоследствии были использованы в суде.

Суд учел серьезность преступления, и несмотря на попытки манипулировать свидетельскими показаниями, вынес жесткое решение. Приговор вступил в законную силу, и Т. теперь будет отбывать наказание в исправительном учреждении.