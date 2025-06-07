В Алакольском районе Жетісуской области состоялся громкий судебный процесс, ставший наглядным примером того, к чему приводит пренебрежение законом и безопасностью на дорогах, передает BAQ.KZ. Ранее лишенный водительских прав на 10 лет мужчина вновь сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушение не осталось безнаказанным: по приговору суда он получил 6 месяцев лишения свободы с направлением в исправительное учреждение и, что особенно примечательно, пожизненное лишение права управления транспортными средствами. Заседание прошло публично — в присутствии жителей района, чтобы наглядно показать, что подобные действия не останутся без последствий.

Как сообщили в прокуратуре области, особое внимание сейчас уделяется профилактическим мерам через показательные судебные процессы. Такие меры, по мнению надзорного органа, призваны не только восстановить справедливость, но и предупредить подобные случаи в будущем.