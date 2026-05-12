Жителя Павлодара арестовали за вождение после лишения прав

В Павлодаре суд рассмотрел дело в отношении мужчины, управлявшего автомобилем несмотря на лишение водительских прав, предает BAQ.KZ.

Как установлено в ходе разбирательства, житель города ранее был лишён права управления транспортными средствами сроком на семь лет. Однако в апреле его вновь задержали за рулём автомобиля Chevrolet Niva.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся, пояснив, что не располагает средствами для оплаты штрафа.

По решению суда его признали виновным по части 3 статьи 612 КоАП РК и назначили административный арест сроком на 10 суток.