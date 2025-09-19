В Петропавловске пользователь TikTok поплатился за своё поведение в сети — местный специализированный суд по административным правонарушениям признал его виновным в мелком хулиганстве за размещение видеоролика с грубой нецензурной бранью, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, гражданин Ш., будучи активным пользователем TikTok, выложил в открытый доступ видео со своим участием, в котором использовал ненормативную лексику. Контент быстро попал в поле зрения правоохранительных органов, после чего было возбуждено административное производство.

В результате разбирательства суд квалифицировал действия Ш. по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях РК — мелкое хулиганство. В качестве наказания ему назначен штраф в размере 78 640 тенге.

Постановление суда вступило в законную силу