Жителя Петропавловска оштрафовали за видео в TikTok
В Петропавловске пользователь TikTok поплатился за своё поведение в сети — местный специализированный суд по административным правонарушениям признал его виновным в мелком хулиганстве за размещение видеоролика с грубой нецензурной бранью, передает BAQ.KZ.
Как установил суд, гражданин Ш., будучи активным пользователем TikTok, выложил в открытый доступ видео со своим участием, в котором использовал ненормативную лексику. Контент быстро попал в поле зрения правоохранительных органов, после чего было возбуждено административное производство.
В результате разбирательства суд квалифицировал действия Ш. по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях РК — мелкое хулиганство. В качестве наказания ему назначен штраф в размере 78 640 тенге.
Постановление суда вступило в законную силу
