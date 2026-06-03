Россиянина осудили за 26 ложных сообщений о минировании

Суд в Череповце вынес приговор 18-летнему местному жителю, который неоднократно сообщал о якобы готовящихся взрывах на различных объектах в нескольких регионах России.

Как сообщили в пресс-службе судов Вологодской области, с осени 2023 года по зиму 2024 года молодой человек направил 26 ложных сообщений о минировании. Под его угрозами оказались объекты в Череповце, а также в Керчи и Змеиногорске.

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. В отношении юноши было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма.

Следствие установило, что на момент совершения большинства эпизодов обвиняемый был несовершеннолетним. В ходе судебного разбирательства он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет и десяти месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Кроме того, осуждённый должен выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.