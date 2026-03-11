В Семее мужчину арестовали на 10 суток за нарушение защитного предписания и оскорбление собственной матери, передает BAQ.kz.

Как сообщили в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Семея, мужчина находился в квартире и выражался нецензурно в адрес своей матери, проявляя к ней неуважение.

При этом ранее, 14 февраля 2026 года, сотрудники полиции уже выдали ему защитное предписание. Однако он нарушил установленный запрет.

"Защитное предписание применяется для защиты человека от бытового насилия или угроз и может запрещать нарушителю контактировать с потерпевшим или оказывать на него давление", - пояснили в суде.

В ходе заседания мужчина полностью признал свою вину.

Постановлением суда он признан виновным по статье 461 КоАП и подвергнут административному аресту на 10 суток.

Отмечается, что постановление суда пока не вступило в законную силу.