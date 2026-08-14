Жителя Семея задержали по делу о поставках наркотиков из Астаны
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В области Абай пресекли канал поставки синтетических наркотиков из Астаны. Из незаконного оборота изъяли более двух килограммов запрещенных веществ стоимостью свыше 50 млн тенге, сообщили в прокуратуре региона.
Операцию провели сотрудники Департамента Комитета национальной безопасности при координации прокуратуры области Абай.
По данным надзорного органа, житель Семея подозревается в систематической доставке синтетических наркотиков из Астаны для их дальнейшего распространения на территории области.
Мужчину задержали в рамках досудебного расследования и поместили в изолятор временного содержания.
Изъято более двух килограммов
В ходе мероприятий правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота более двух килограммов синтетических наркотиков. Их общая стоимость оценивается более чем в 50 млн тенге.
Как уточнили в прокуратуре, такой объем по действующему законодательству относится к особо крупному размеру.
Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дела, а также других лиц, которые могли быть причастны к противоправной деятельности.
Иная информация в интересах следствия пока не разглашается.
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