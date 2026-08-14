В области Абай пресекли канал поставки синтетических наркотиков из Астаны. Из незаконного оборота изъяли более двух килограммов запрещенных веществ стоимостью свыше 50 млн тенге, сообщили в прокуратуре региона.

Операцию провели сотрудники Департамента Комитета национальной безопасности при координации прокуратуры области Абай.

По данным надзорного органа, житель Семея подозревается в систематической доставке синтетических наркотиков из Астаны для их дальнейшего распространения на территории области.

Мужчину задержали в рамках досудебного расследования и поместили в изолятор временного содержания.

Изъято более двух килограммов

В ходе мероприятий правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота более двух килограммов синтетических наркотиков. Их общая стоимость оценивается более чем в 50 млн тенге.

Как уточнили в прокуратуре, такой объем по действующему законодательству относится к особо крупному размеру.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дела, а также других лиц, которые могли быть причастны к противоправной деятельности.

Иная информация в интересах следствия пока не разглашается.