48-летний мужчина устроил скандал в общественном транспорте. Видео происшествия ранее появилось в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

Сообщается, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения, громко выражался нецензурной бранью и нарушал общественный порядок. После публикации записи в интернете сотрудники полиции быстро установили его личность и задержали нарушителя.

В отношении мужчины составлены материалы сразу по двум статьям — за мелкое хулиганство и нарушение правил пользования транспортом. Дело направлено в суд.

В полиции напомнили, что агрессивное и аморальное поведение в общественных местах недопустимо и будет пресекаться в соответствии с законом. Граждан просят сообщать о правонарушениях по номеру 102.