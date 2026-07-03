Жителя СКО подозревают в преступлении против 13-летней девочки

В Северо-Казахстанской области расследуют уголовное дело по факту преступления в отношении 13-летней девочки, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По информации местных жителей, девочку могли удерживать всю ночь и изнасиловать. Инцидент произошел 1 июля в Айыртауском районе. Около шести часов вечера девочка вышла из магазина. В этот момент к ней подъехал мужчина, проживающий в соседнем селе, и предложил прокатиться на мотоцикле.

По словам сельчан, девочку искали всю ночь. Утром ее обнаружили за пределами населенного пункта.

В департаменте полиции Северо-Казахстанской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"По подозрению в совершении преступления задержан житель Айыртауского района, он водворён в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ДП СКО.

В полиции отметили, что расследование находится на контроле руководства департамента полиции Северо-Казахстанской области.