В Талдыкоргане сотрудники полиции проявили мужество и самоотверженность, спасая мужчину из охваченного пламенем дома. Об этом сообщает Polisia.kz, передаёт BAQ.KZ.

Полицейские прибыли по вызову о шуме в одном из жилых микрорайонов, однако на месте обнаружили, что крыша дома полностью горит. Очевидцы сообщили, что внутри может находиться человек.

Не раздумывая, один из сотрудников полиции поднялся на крышу, где, сквозь густой дым и огонь, обнаружил мужчину. Он вынес пострадавшего на руках и спрыгнул с горящего здания. До приезда скорой помощи полицейский контролировал состояние мужчины и оказал ему первую помощь.

Благодаря решительным действиям правоохранителя удалось спасти человеческую жизнь. Сам спасатель получил лёгкое отравление угарным газом, но от госпитализации отказался и продолжил службу.