Жителя Талдыкоргана спасли из горящего дома полицейские
Один из сотрудников полиции поднялся на крышу, где, обнаружил мужчину.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Талдыкоргане сотрудники полиции проявили мужество и самоотверженность, спасая мужчину из охваченного пламенем дома. Об этом сообщает Polisia.kz, передаёт BAQ.KZ.
Полицейские прибыли по вызову о шуме в одном из жилых микрорайонов, однако на месте обнаружили, что крыша дома полностью горит. Очевидцы сообщили, что внутри может находиться человек.
Не раздумывая, один из сотрудников полиции поднялся на крышу, где, сквозь густой дым и огонь, обнаружил мужчину. Он вынес пострадавшего на руках и спрыгнул с горящего здания. До приезда скорой помощи полицейский контролировал состояние мужчины и оказал ему первую помощь.
Благодаря решительным действиям правоохранителя удалось спасти человеческую жизнь. Сам спасатель получил лёгкое отравление угарным газом, но от госпитализации отказался и продолжил службу.
"Спасённый мужчина доставлен в больницу, где находится под наблюдением врачей. Обстоятельства возгорания устанавливаются", — сообщили в полиции.
Самое читаемое
- Более 460 тонн продукции привезли на финальную ярмарку в Астане
- "Золото за Казахстан!" Боец Санжар Картай победил на юношеских Азиатских играх в Бахрейне
- Мотоциклист погиб при столкновении с лошадью в Актау
- Казахстанские легкоатлеты завоевали ещё две медали на юношеской Азиаде в Бахрейне
- Пятое "золото" на юношеских Азиатских играх в Бахрейне завоевал Казахстан