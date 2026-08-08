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Жителя Тараза арестовали на пять суток после нецензурного эфира в TikTok

Мужчина получил пять суток административного ареста после прямого эфира в TikTok, во время которого, по данным полиции, он использовал нецензурную брань и демонстрировал непристойное поведение

8 Августа 2026, 10:55
АВТОР
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BAQ.KZ 8 Августа 2026, 10:55
8 Августа 2026, 10:55
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Фото: BAQ.KZ

Во время прямой трансляции в TikTok пользователь привлек внимание сотрудников полиции из-за публичного использования нецензурной лексики и непристойного поведения.

В ходе проверки правоохранители установили, что аккаунт с названием «Тау адам» принадлежит жителю Тараза Абзалу Салихову.

Материалы дела были рассмотрены в суде города Тараза. По итогам разбирательства мужчине назначили административный арест сроком на пять суток.

Решение суда вступило в силу в установленном порядке.

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