Жителя Тараза арестовали на пять суток после нецензурного эфира в TikTok
Мужчина получил пять суток административного ареста после прямого эфира в TikTok, во время которого, по данным полиции, он использовал нецензурную брань и демонстрировал непристойное поведение
8 Августа 2026, 10:55
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8 Августа 2026, 10:558 Августа 2026, 10:55
530Фото: BAQ.KZ
Во время прямой трансляции в TikTok пользователь привлек внимание сотрудников полиции из-за публичного использования нецензурной лексики и непристойного поведения.
В ходе проверки правоохранители установили, что аккаунт с названием «Тау адам» принадлежит жителю Тараза Абзалу Салихову.
Материалы дела были рассмотрены в суде города Тараза. По итогам разбирательства мужчине назначили административный арест сроком на пять суток.
Решение суда вступило в силу в установленном порядке.
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