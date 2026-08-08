Жителя Тараза арестовали на пять суток после нецензурного эфира в TikTok

Во время прямой трансляции в TikTok пользователь привлек внимание сотрудников полиции из-за публичного использования нецензурной лексики и непристойного поведения.

В ходе проверки правоохранители установили, что аккаунт с названием «Тау адам» принадлежит жителю Тараза Абзалу Салихову.

Материалы дела были рассмотрены в суде города Тараза. По итогам разбирательства мужчине назначили административный арест сроком на пять суток.

Решение суда вступило в силу в установленном порядке.