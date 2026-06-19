Жителя ВКО задержали по подозрению в многолетнем вымогательстве у знакомого

В Восточно-Казахстанской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в систематическом вымогательстве денег у своего знакомого. По версии следствия, общая сумма причиненного ущерба составила около 2,5 млн тенге.

Как сообщили в правоохранительных органах, подозреваемым является 39-летний житель города Шемонаиха. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания, по факту проводится досудебное расследование.

По предварительным данным, противоправные действия могли продолжаться с 2023 года. Следствие считает, что мужчина неоднократно требовал у потерпевшего денежные средства, сопровождая свои требования угрозами физической расправы.

Кроме того, в ходе расследования установлено, что подозреваемый якобы пытался заставить знакомого продать принадлежащий ему автомобиль Volkswagen Passat. После того как сделка не состоялась, он, по версии следствия, потребовал передать ему один миллион тенге.

В полиции отметили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проверяется возможная причастность задержанного к другим аналогичным эпизодам.

Расследование продолжается.