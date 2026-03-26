Жителям Актау снизили тариф на комуслуги после проверки
Снижение тарифа затронуло более 105 тысяч потребителей
Сегодня 2026, 11:15
115Фото: Baq.kz
В Актау снизили тариф на услуги водоотведения после проверки прокуратуры, передает BAQ.KZ.
Прокуратура Мангистауской области выявила нарушения в деятельности коммунального предприятия ГКП «КЖСА».
В ходе проверки установлено, что предприятие не исполнило тарифную смету на сумму около 30 млн тенге. По закону это является основанием для пересмотра тарифа.
В результате принятых мер тариф на услуги водоотведения был снижен на 3%. Кроме того, на предприятие наложен штраф в размере 3,4 млн тенге.
Как отмечается, снижение тарифа затронуло более 105 тысяч потребителей, включая около 1,5 тысячи представителей бизнеса.
В прокуратуре подчеркнули, что защита прав граждан и контроль за тарифами находятся на постоянном внимании.
