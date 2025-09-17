Жителям Алматинской области порекомендовали не выходить на улицу без необходимости
В регионе продолжают тушить пожар на полигоне ТБО.
Сегодня, 00:30
89Фото: istockphoto
В Алматинской области продолжаются работы по ликвидации пожара на полигоне твёрдых бытовых отходов. По данным ДЧС региона, ситуация находится под контролем, угрозы для близлежащих населённых пунктов и жителей нет, передает BAQ.KZ.
В то же время жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности:
-
закрывать окна и двери;
-
по возможности ограничить пребывание на улице;
-
использовать маски или марлевые повязки;
-
при недомогании обращаться за медицинской помощью.
В случае чрезвычайной ситуации действует единый номер экстренных служб — 112.
