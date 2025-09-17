В Алматинской области продолжаются работы по ликвидации пожара на полигоне твёрдых бытовых отходов. По данным ДЧС региона, ситуация находится под контролем, угрозы для близлежащих населённых пунктов и жителей нет, передает BAQ.KZ.

В то же время жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности:

закрывать окна и двери;

по возможности ограничить пребывание на улице;

использовать маски или марлевые повязки;

при недомогании обращаться за медицинской помощью.

В случае чрезвычайной ситуации действует единый номер экстренных служб — 112.