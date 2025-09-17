  • 17 Сентября, 01:09

Жителям Алматинской области порекомендовали не выходить на улицу без необходимости

В регионе продолжают тушить пожар на полигоне ТБО.

Фото: istockphoto

В Алматинской области продолжаются работы по ликвидации пожара на полигоне твёрдых бытовых отходов. По данным ДЧС региона, ситуация находится под контролем, угрозы для близлежащих населённых пунктов и жителей нет, передает BAQ.KZ.

В то же время жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности:

  • закрывать окна и двери;

  • по возможности ограничить пребывание на улице;

  • использовать маски или марлевые повязки;

  • при недомогании обращаться за медицинской помощью.

В случае чрезвычайной ситуации действует единый номер экстренных служб — 112.

