Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы предупредил горожан о резком ухудшении погоды 8 декабря, передает BAQ.KZ. По данным ведомства, в горных районах ожидаются сильный снег и гололёд, а в городской черте — туман и понижение температуры. Жителей предупреждают о риске гололедицы и призывают заранее планировать маршруты, учитывая возможные затруднения на дорогах.

Спасатели настоятельно рекомендуют на время отказаться от походов в горы, поскольку осадки и скользкие тропы значительно повышают вероятность несчастных случаев. Горожанам также советуют не парковать автомобили под деревьями и рядом со слабо укреплёнными конструкциями, которые могут пострадать из-за непогоды.

Помимо этого, ДЧС напомнил о рисках, связанных с похолоданием. Владельцам частных домов рекомендуют проверить дымоходы и соблюдать осторожность при использовании печного отопления. Жителям города также советуют не перегружать электросети обогревателями и другим оборудованием, чтобы избежать возгораний.