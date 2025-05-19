В понедельник, 19 мая, Алматы окажется во власти неблагоприятных погодных условий, передаёт BaigeNews.kz. По данным синоптиков, в городе ожидаются гроза, град и шквалистый ветер. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям РК объявило штормовое предупреждение и настоятельно рекомендует жителям и гостям города воздержаться от походов в горы до стабилизации обстановки.

Особую обеспокоенность спасателей вызывают туристы и любители активного отдыха, которых просят отложить прогулки по горным маршрутам. Нестабильная погода может не только испортить планы, но и создать угрозу жизни - обрушение деревьев, обрывы линий электропередач и затруднённое возвращение домой в условиях стихии вполне возможны.

Алматинцам также советуют быть внимательными на улицах: не оставлять автомобили под деревьями и возле плохо закреплённых конструкций, которые могут быть повреждены порывами ветра. Спасатели подчёркивают, что даже в черте города нужно соблюдать меры предосторожности и не игнорировать предупреждения специалистов.

Горожанам и туристам стоит заранее планировать свои маршруты и не откладывать возвращение домой на позднее время.