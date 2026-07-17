Жителям напомнили важные правила отдыха в столичных парках

В столице прошел профилактический рейд в рамках нарратива "Закон и порядок" и республиканской экологической акции "Таза Қазақстан". Мероприятие состоялось на территории Президентского парка в районе "Сарайшык". В нем приняли участие сотрудники полиции, ДЧС, акимата и прокуратуры, передает официальный сайт акимата Астаны.

Главная цель рейда – предупредить нарушения общественного порядка, повысить безопасность жителей и сформировать ответственное отношение к окружающей среде.

Особое внимание во время мероприятия уделили вопросам чистоты и экологической культуры. Участники напомнили отдыхающим о необходимости убирать за собой мусор после пикников и бережно относиться к городским территориям. Также специалисты проверили соблюдение запрета на купание в необорудованных местах и незаконную рыбалку.

"Главная цель рейда – сохранение экологии. Мы призываем жителей соблюдать чистоту и не оставлять мусор после отдыха. Комфортная городская среда начинается с ответственности каждого человека", – отметила заместитель акима района Сарайшык Шугыла Кудайберген.

По ее словам, подобные профилактические мероприятия будут продолжены не только в Президентском парке, но и на территории набережной. Жителям будут дополнительно разъяснять правила безопасности и ограничения, связанные с купанием и рыболовством.

Во время рейда сотрудники полиции и ДЧС проводили с гражданами профилактические беседы, напоминали о правилах поведения у водоемов и необходимости соблюдать общественный порядок. Представители акимата также проверяли наличие предупреждающих знаков о запрете купания.

Отдельное внимание уделили владельцам байдарок. Полицейским поручили проверить наличие разрешительных документов на проведение заплывов, поскольку по реке одновременно передвигаются катера, теплоходы и катамараны. Соблюдение требований безопасности помогает снизить риск несчастных случаев.

Сотрудники ДЧС также напомнили жителям о пожарной безопасности. В условиях аномальной жары сухая растительность становится особенно опасной, поэтому горожан призвали не разводить костры в непредназначенных местах.

"Мы объясняем жителям, почему нельзя купаться там, где это запрещено, и напоминаем родителям о необходимости не оставлять детей без присмотра возле водоемов. Такие профилактические мероприятия проводятся с начала купального сезона", – сообщила инженер УЧС района Сарайшык ДЧС города Астаны Аманжол Кадирбеков.

Кроме того, специалисты напомнили о безопасности детей дома, в том числе о рисках выпадения из окон. Совместно с акиматом в столице продолжается установка специальных блокираторов на окна для семей, которым необходима поддержка. Всего по городу уже установлено более 1000 таких устройств, из них 344 – в районе Сарайшык.

В прокуратуре района отметили, что такие рейды направлены не только на выявление нарушений, но и на профилактику правонарушений и повышение правовой грамотности жителей.