Жителям напомнили важные правила отдыха в столичных парках
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В столице прошел профилактический рейд в рамках нарратива "Закон и порядок" и республиканской экологической акции "Таза Қазақстан". Мероприятие состоялось на территории Президентского парка в районе "Сарайшык". В нем приняли участие сотрудники полиции, ДЧС, акимата и прокуратуры, передает официальный сайт акимата Астаны.
Главная цель рейда – предупредить нарушения общественного порядка, повысить безопасность жителей и сформировать ответственное отношение к окружающей среде.
Особое внимание во время мероприятия уделили вопросам чистоты и экологической культуры. Участники напомнили отдыхающим о необходимости убирать за собой мусор после пикников и бережно относиться к городским территориям. Также специалисты проверили соблюдение запрета на купание в необорудованных местах и незаконную рыбалку.
"Главная цель рейда – сохранение экологии. Мы призываем жителей соблюдать чистоту и не оставлять мусор после отдыха. Комфортная городская среда начинается с ответственности каждого человека", – отметила заместитель акима района Сарайшык Шугыла Кудайберген.
По ее словам, подобные профилактические мероприятия будут продолжены не только в Президентском парке, но и на территории набережной. Жителям будут дополнительно разъяснять правила безопасности и ограничения, связанные с купанием и рыболовством.
Во время рейда сотрудники полиции и ДЧС проводили с гражданами профилактические беседы, напоминали о правилах поведения у водоемов и необходимости соблюдать общественный порядок. Представители акимата также проверяли наличие предупреждающих знаков о запрете купания.
Отдельное внимание уделили владельцам байдарок. Полицейским поручили проверить наличие разрешительных документов на проведение заплывов, поскольку по реке одновременно передвигаются катера, теплоходы и катамараны. Соблюдение требований безопасности помогает снизить риск несчастных случаев.
Сотрудники ДЧС также напомнили жителям о пожарной безопасности. В условиях аномальной жары сухая растительность становится особенно опасной, поэтому горожан призвали не разводить костры в непредназначенных местах.
"Мы объясняем жителям, почему нельзя купаться там, где это запрещено, и напоминаем родителям о необходимости не оставлять детей без присмотра возле водоемов. Такие профилактические мероприятия проводятся с начала купального сезона", – сообщила инженер УЧС района Сарайшык ДЧС города Астаны Аманжол Кадирбеков.
Кроме того, специалисты напомнили о безопасности детей дома, в том числе о рисках выпадения из окон. Совместно с акиматом в столице продолжается установка специальных блокираторов на окна для семей, которым необходима поддержка. Всего по городу уже установлено более 1000 таких устройств, из них 344 – в районе Сарайшык.
В прокуратуре района отметили, что такие рейды направлены не только на выявление нарушений, но и на профилактику правонарушений и повышение правовой грамотности жителей.
"Разъясняем гражданам требования законодательства и напоминаем, какие действия могут привести к административным нарушениям. Основная задача – предупредить правонарушения и повысить безопасность населения", – отметил прокурор отдела прокуратуры района Сарайшық Амиржан Себжанов.
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