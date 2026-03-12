Прокуратура области Абай выявила нарушения при реализации инвестиционных программ со стороны местной коммунальной компании, передает BAQ.KZ.

В частности, ГКП «Семей Водоканал», получая доходы по повышенным тарифам, не исполнило часть мероприятий инвестиционной программы на 2025 год. В результате потребители излишне уплатили 375,1 млн тенге за услуги холодного водоснабжения и 103,7 млн тенге за услуги канализации.

– Принятыми прокуратурой мерами незаконные решения отменены, а предприятие привлечено к административной ответственности с наложением штрафа 13,8 млн тенге. Для жителей города Семей и района Жаңасемей возврат излишне уплаченных средств будет обеспечен путем введения временного компенсирующего тарифа в 2026 году. Стоимость услуг холодного водоснабжения и водоотведения снижена до 12%, – сообщили в прокуратуре области Абай.

Таким образом обеспечена защита прав более 110 тысяч потребителей, в том числе 106 тысяч физических лиц, 3,3 тысячи юридических лиц и 14 инвесторов.